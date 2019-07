Forti piogge: allerta gialla

OVADA - Interesserà soprattuTto la nostra fetta di Piemonte il maltempo previsto per la giornata di oggi, dal tardo pomeriggio, per la quale è stata diramente allerta gialla. Secondo il bollettino emesso nelle giornata di ieri da Arpa Piemonte, un minimo di pressione raggiungerà, dalla penisola iberica, l'alto Tirreno contribuendo ad erodere l'alta pressione nord africana presente sulla nostra penisola. «Ciò causerà un aumento dell'umidità negli strati medio bassi dell'atmosfera – si legge bollettino - e il transito di aria più fresca in quota nel corso della giornata di domani (oggi ndr). I due ingredienti attiveranno, già da domani mattina, temporali sulle zone pedemontane alpine che si intensificheranno nel corso del pomeriggio transitando sulle zone di pianura. Alle piogge intense per temporali saranno associate anche grandinate e forti raffiche di vento».