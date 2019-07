Infermiera e studente: maturità con 100

OVADA - Ha frequentato le lezioni della scuola serale, alternandole con il suo lavoro di infermiera professionale nel reparto di Cardiologia di Novi Ligure. Stefania De Vizio, 44 anni, è tra gli studenti dell'Istituto Barletti che hanno concluso la maturità 2019 con il massimo dei voti. «Non mi aspettavo – ci ha raccontato nella giornata di ieri – un risultato del genere. La soddisfazione maggiore? La votazione per il tema su Sciascia. All'orale era importante la preparazione ma anche sapersela cavare». Con lei altri sette studenti: Irene Cadenelli, Janet Geraci, Giacomo Ratto (Liceo Scientifico), Ilaria Sacchi, Filippo Cavanna (Scienze Applicate), Chiara Delorenzi, Alice Luperto (Ragioneria). A loro si aggiunge Martina Bruzzone, uscita con il massimo dei voti dal Linguistico delle Madri Pie. De Vizio lavora da vent'anni nell'Asl alessandrina. «Nel 1997 – prosegue – ho vinto un concorso a Casale. Successivamente il trasferimento a Novi per essere più vicina a casa. Il sogno è quello di un master specialistico ma era necessario il diploma. Nonappena le condizioni famigliari me l'hanno permesso mi sono iscritta».