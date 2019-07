Acqui - Genova: due week end senza treni

OVADA - Sembrano quasi rassegnati a un servizio a intermittenza. I pendolari della linea Acqui – Genova fanno i conti con l’annuncio di due fine settimana, quello del 6 e 7 luglio e il successivo, in cui nel tratto tra la città termale e Ovada non viaggeranno i treni; i collegamenti saranno assicurati, come nell’ultimo week end, dai bus sostitutivi. La motivazione: lavori di manutenzione che Rete Ferroviaria Italiana sta portando avanti tra le stazioni di Visone e Prasco. Sabato prossimo l’ultimo treno a passare sarà quella delle 13.17 da Acqui. Ovada sarà punto di partenza dei treni verso la Liguria e capolinea di quelli in direzione opposta.