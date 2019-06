Donna muore schiacciata da un cancello

CAPRIATA D'ORBA - Non c’è stato nulla da fare ieri sera per la donna che a Capriata d’Orba ha perso la vita schiacciata tra un cancello automatico e la portiera della sua auto. L’incidente si è verificato attorno alle 20.00. Sul caso sono in corso accertamenti. Secondo una prima ricostruzione la vittima stava uscendo dalla casa dei genitori. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ovada e il servizio 118 per un inutile tentativo di rianimazione. Intervenuti anche i Carabinieri per le prime indagini per chiarire i fatti.