Ennesimo problema: Acqui - Genova in tilt

Evidentemente non è periodo fortunato per chi viaggia in treno. Ci sarebbe un guasto alla linea all'altezza della stazione di Cremolino - Prasco alla base del nuovo imposto alla circolazione imposto in questi minuti sull'Acqui - Genova. Secondo quanto riferito da alcuni pendolari un camion avrebbe buttato giù la linea elettrica con conseguente intervento dei Vigili del Fuoco chiusura anche per la strada.