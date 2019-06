Unione: telecamere pienamente operative

BELFORTE - Sono collegati dalla settimana scorsa ai comandi dei Carabinieri di Novi Ligure e Acqui Terme e a quello della Polizia di Belforte i sei occhi elettroni installati dall'Unione dal Tobbio al Colma in altrettanti snodi fondamentali di Belforte, Bosio, Molare, Tagliolo, Lerma e Montaldeo. Si completa così l'operazione avviata qualche anno fa dall'ente presieduto da Franco Ravera. «La spesa complessiva – precisa quest'ultimo – è stata di 70 mila euro. I singoli comuni da soli non ce l'avrebbero fatta». I lavori sono stati affidati alla Bbel. Le telecamere leggono le targhe in entrambe le direzioni con l'automatica verifica dei veicoli sul fronte assicurativo e di eventuali segnalazioni.