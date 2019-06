Viabilità: battesimo del fuoco

OVADA - E' previsto questa mattina il battesimo del fuoco per la viabilità cittadina già messa a dura prova dal restringimento di via Gramsci. C'è da valutare l'impatto che sulla circolazione avrà il senso unico alternato in vigore in via lung'Orba dove partono i lavori per riasfaltare la strada. Fino a venerdì l'ordinanza comunale prevede. un senso unico da piazza Castello a piazza XX Settembre, la stessa direzione che dovranno prendere anche tutti i veicoli che si immetteranno su via Lung’Orba da via Capitano Oddone, salita Cappuccini, largo 11 gennaio 1946 (in zona Croce Verde) e dalla strada che porta al ponte «della Veneta». Una situazione simile a quella vissuta due anni fa quando, con via Gramsci ristretta in un altro punto, fu necessario limitare anche via lung'Orba per l'ordinanza temporanea di sgombero a un condominio di quell'area. E in quel caso non mancarono code e ingorghi.