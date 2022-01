Madri Pie, un Open Day in presenza per presentare l'offerta formativa

OVADA - Proseguirà con l’Open Day di domenica prossima la settimana di formazione e di orientamento promossa dall’Istituto Santa Caterina – Madri Pie di Ovada che, a meno di due settimane dalla chiusura delle iscrizioni al prossimo anno scolastico (la scadenza è fissata per il prossimo 28 gennaio per tutte le scuole di ogni ordine e di grado, ndr), ha deciso di aprire le porte dei locali di via Buffa per una giornata di visite in presenza. L’appuntamento è per il 16 gennaio, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

«Nel corso della giornata sarà possibile approfondire la conoscenza dei corsi e dei docenti – afferma il dirigente scolastico Luciana Repetto –. Dopo i due incontri organizzati in modalità virtuale (con, al centro, la “Bilingual Middle School” e il “Liceo della Contemporaneità”), domenica andremo a presentare l’offerta formativa completa del nostro istituto».

Offerta completa

Dal “Baby Parking” e la Scuola dell’Infanzia (proiettata, sempre di più, verso una “scuola bilingue”) alla “Bilingual Middle School”, fino al nuovo “Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale” (il “Liceo della Contemporaneità”), per un percorso formativo completo basato su tre capisaldi: centralità (visto che la struttura sorge proprio nel cuore della città ed è dotata di aule tecnologicamente attrezzate, di una palestra, di un laboratorio di informatica, di ampi spazi illuminati e di un’area verde), educazione e sicurezza.

«Le rette di frequenza sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno, le famiglie possono richiedere i voucher regionali e fruiscono di detrazioni fiscali – prosegue la preside Repetto –. Sono disponibili anche borse di studio interne».

L’evento in presenza

L’Open Day (in presenza) di domenica prossima si svolgerà esclusivamente su prenotazione. Per accedere ai locali di via Buffa, pertanto, è necessario compilare preventivamente il form pubblicato sul sito istituzionale dell’ente (e disponibile a questo link), indicando anche l’orario desiderato.

Per informazioni, o per pianificare una visita in presenza nei prossimi giorni, contattare il numero di telefono 0143 80360 o inviare una email a ist.santacaterina@gmail.com.