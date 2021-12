Cool Factory, lo stile pop unico e ricercato

L’iconica bocca che contraddistingue la creatività cool-made – comunicazione aziendale, tradizionale e digitale – firma una serie di oggetti cult unici nel loro genere, per qualità e per accuratezza del design e dei materiali. Nasce così Cool Factory, un laboratorio in cui la parola d’ordine è essere protagonisti, distinguersi dalla massa e dettare la moda, non subirla.

«Tutti i prodotti sono fatti artigianalmente da artisti, unici nel loro genere e non sono disponibili da altri venditori, né su Amazon», precisa Enrico Santy Santamaria, eclettico ideatore della factory più cool che ci sia in circolazione. «Abbiamo cominciato con una linea di profumi per la persona e per gli ambienti, studiati da maestri profumieri e adatti a chi vuole contraddistinguersi. Forti dell'interesse sui prodotti ‘cool’ quest'anno abbiamo lanciato tutto un ampio catalogo di oggettistica e accessori genderless, per lui e per lei: dai cappelli alle montature degli occhiali, dagli orecchini ai bijoux in plexiglass.»

Tutti gli oggetti in vendita online su coolfactory.it sono realizzati con la cura di un tempo e concepiti per chi ama possedere degli oggetti distintivi, dalla personalità marcata. «È la parte più estroversa e creativa del nostro business. È la fucina creativa in cui acquistare o eventualmente personalizzare il vostro stile».



Non c'è un pezzo uguale all'altro, anche se il soggetto è lo stesso, proprio perché il confezionamento e la scelta dei materiali vengono appositamente eseguiti a mano, non standardizzando la produzione né destinata ad un pubblico di massa.

I partner scelti accuratamente in tutto il Mondo sono artisti e creatori di stile che abbracciano in qualche modo la filosofia Cool-Made e del suo creatore: trasmettere la gioia attraverso il colore, il creare, l’innovare.

Fate un salto sul sito per conoscere tutti i brand scelti appositamente per interpretare l'eleganza con un occhio all'ecosostenibilità e all'etica innovativa, grazie alle forme e alle texture uniche, indimenticabili. Dalle fantasie classiche ai soggetti spiritosi come le t-shirt o gli orecchini, veri e propri oggetti di pop art, assolutamente alla portata di tutti. Il ricco catalogo di oggetti è consultabile su www.coolfactory.it, oppure potete passare nello Store di via Novi 14 ad Ovada. In questo caso potrete osservare con tutta calma oggetti e abiti in catalogo e respirare lo stile cool-made, brand per tutti.



OVADA (AL) • via Novi 14

info@cool-made.com

tel. 333.37.00.455