Laboclinic un aiuto in più per la salute dei tuoi occhi

Una struttura all'avanguardia che costituisce un supporto importante alla sanità pubblica. Un poliambulatorio specialistico con grande esperienza che si avvale della collaborazione di importanti medici specialisti del panorama nazionale. Tutto questo è Laboclinic, in via Carducci 16 a Ovada, che al suo interno ospita anche l'hub di una prestigiosa catena di laboratorio di analisi cliniche fondato dalla famiglia Rosa. Laboclinic però è una struttura in continua evoluzione che ad oggi si arricchisce di un'importante novità.

Terapia innovativa

Laboclinic da dieci anni é convenzionato con l’Azienda Ospedaliera di Alessandria dove opera il Servizio Trasfusionale che è delegato al controllo per la produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale autologhi (prodotti direttamente da un prelievo di modesta quantità di sangue del paziente stesso e solo per se stesso). Questi prodotti sono: il PRP (acronimo di Plasma Ricco di Piastrine) come fornitore di Fattori di Crescita e di fattori anti infiammatori - e il SIERO come rigenerante. A dieci anni dall’inizio della terapia con PRP utilizzato in ambito ortopedico oggi Laboclinic può fornire ai propri pazienti il collirio biologico prodotto da siero autologo. «Il PRP – spiega il dottor Alessandro Rosa, direttore amministrativo e specialista in patologia clinica - è una fonte di Fattori di Crescita e Fattori Anti Infiammatori che riducono l’infiammazione, stimolano e migliorano la riparazione e la rigenerazione dei tessuti la sua applicazione è topica o infiltrativa , ed è un prodotto biologico, del paziente stesso, che non induce effetti collaterali. Nel caso specifico il nostro collirio è prodotto da siero ed molto indicato nella cura delle patologie dell’Occhio secco di lieve e grave entità. Si tratta di una patologia invalidante, fastidiosa in molti casi sottovalutata dal paziente stesso. Negli ultimi anni la diffusione è molto aumentata anche a causa delle attuali abitudini di vita, dell’inquinamento e dell’ uso frequente di tecnologie. È di recente introduzione la possibilità di preparare colliri da sangue periferico del paziente stesso. «L'autosiero collirio - chiarisce il dottor Rosa ed è ben tollerato dall’occhio, e fornisce un insieme di nuove molecole, del paziente stesso, che vanno a rigenerare la superficie dell’occhio, creando un effetto confortevole percepito già in breve tempo dal paziente».

Aperto tutti i giorni

Laboclinic può contare sulla collaborazione di oltre 40 medici specialisti per le diverse patologie. La struttura è aperta dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 12.30 e le 14.00 e le 19.00. Al suo interno è presente un’ampia area parcheggio a disposizione della clientela. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.laboclinic.it oppure contattare il numero 0143 81300.