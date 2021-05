Storie di successo: trova lavoro nel settore commerciale e delle vendite

OVADA - La grande novità di questo anno formativo della Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada è il corso che partirà a giugno di Tecnico commerciale delle vendite: un corso diurno di 600 ore rivolto a disoccupati maggiori di 17 anni in possesso di titoli di studio di livello secondario o terziario (qualifica professionale inerente al percorso, diploma, laurea). L’obiettivo del percorso è di preparare una figura autonoma nella gestione ed organizzazione del punto vendita, in grado di partecipare al monitoraggio dell’attività e di implementare i risultati attesi.

Si partirà dalla gestione e organizzazione del punto vendita, passando poi al rapporto con il pubblico e si imparerà a realizzare un piano commerciale in accordo con le politiche aziendali, al fine di interpretare i bisogni e promuovere la fidelizzazione del cliente. Si affronteranno anche argomenti di prevenzione per identificare situazioni di rischio potenziale per la salute e la sicurezza del luogo di lavoro, così importante in questi tempi, promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli. Grazie alle 200 ore di stage, i futuri Tecnici commerciali potranno fare un’esperienza in azienda per mettere in pratica quanto appreso in aula.

Al termine del corso di formazione, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato dalla Regione Piemonte l’attestato di qualifica professionale di specializzazione, indicante le competenze acquisite. «I corsi Mercato del Lavoro sono progettati per rispondere alle esigenze emergenti delle aziende, non solo a livello territoriale, ma anche nazionale, per formare gli specialisti che saranno richiesti nei prossimi anni.” spiega Raffaella Pastorino, direttrice del Centro. “La formula aula combinata con lo stage in azienda funziona, permettendo a molti dei nostri corsisti di trovare un impiego nei primi sei mesi successivi alla frequenza, con punte che lo scorso anno hanno raggiunto il 50% degli iscritti. La presenza di esperti del settore nel ruolo di insegnanti assicura una conoscenza mirata e l’acquisizione di competenze direttamente spendibili nel mondo lavorativo». Le iscrizioni per il corso Tecnico commerciale delle vendite resteranno aperte per tutto il mese di maggio. La frequenza a causa dell’emergenza covid sarà a distanza, con la possibilità di svolgere il tirocinio in smartworking.