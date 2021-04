UpGrade! un progetto per gli studenti e le loro famiglie

OVADA - UpGrade! è un progetto di scambio di esperienze tra i servizi del territorio e la scuola, a beneficio dei ragazzi e delle loro famiglie: il progetto vuole lavorare per offrire migliore ascolto e capacità di intervento. Accanto ai ragazzi, la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus "Oratorio Votivo" di Ovada e i suoi partner lavoreranno per accrescere la consapevolezza del dialogo tra gli adulti e la capacità di ascolto reciproco.

UpGrade! è un progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo ed insieme alla Casa di Carità Arti e Mestieri progettano e realizzano le attività i partner: Azimut Cooperativa Sociale di Solidarietà, Istituto "Santa Caterina" Madri Pie, Consorzio Servizi Sociali, Comune di Ovada, Istituto di Istruzione Superiore Barletti, Istituto Comprensivo S. Pertini, Parrocchia N.S. Assunta di Ovada.

Le azioni di progetto pongono particolare attenzione allo sviluppo della comunità educante per potenziare nei ragazzi competenze chiave di cittadinanza, esplorare gli interessi e i talenti per fronteggiare la dispersione scolastica, promuovere la creatività e l’espressività personale

Soprattutto in questo difficile periodo il progetto intende sostenere la motivazione allo studio tramite efficaci strategie di apprendimento favorendo il confronto e l’espressione dell’emotività e dell’affettività personale, costruendo un nuovo patto di fiducia tra le famiglie, le agenzie educative e la scuola.

Per raggiungere questi importanti obiettivi la partnership di progetto realizzerà laboratori, seminari ed incontri informali per i giovani in età scolastica e le loro famiglie.

Potranno partecipare i residenti nel bacino dell’Ovadese e della Valle Stura; tutte le attività saranno gratuite e promosse attraverso i canali Facebook, Instagram e sul sito del progetto dove è possibile anche consultare il calendario delle attività.

Info: progetti.ovada@casadicarita.org