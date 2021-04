Raggiungi gli obiettivi aziendali con il coaching

OVADA - Nell’ambito di Hub in Progress, progetto dell’Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell’Acquese finanziato dalla Compagnia di San Paolo, la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada propone due percorsi paralleli gratuiti: uno per i responsabili delle risorse umane, definiti Brand Ambassador, e uno per giovani occupati in aziende del territorio Acquese e Ovadese.

Il progetto Hub in Progress mira a creare percorsi partecipati di sviluppo di opportunità lavorative. La strategia sarà di dotare i giovani del territorio di specifici strumenti personali e professionali in grado di potenziare le proprie competenze e coinvolgere gli stessi all'interno di progetti imprenditoriali.

Il percorso gratuito per Brand Ambassador si propone di valorizzare le soft skills necessarie per definire i valori e l’identità dell’impresa, costruire processi di accoglienza e prima formazione in azienda, gestire il tempo e raggiungere gli obiettivi, creare l’equipe di lavoro e motivarla. I partecipanti saranno i tutor che prendono in carico i nuovi assunti e li coinvolgono rendendoli parte dell’azienda, non solo a livello tecnico e organizzativo (saper fare), ma anche emotivo (saper essere).

Potranno partecipare 7 aziende selezionate della zona Acquese e Ovadese. Si tratta di 4 incontri online individuali da 1,5 e l’orario e il calendario saranno definiti insieme all’azienda stessa.

Il secondo percorso di 16 ore online serali per giovani assunti ha l’obiettivo di allenare le seguenti competenze: Problem-solving, Decision-making, Gestione del tempo e delle priorità, Gestione dell’agenda, Produttività e proattività, Capacità di gestione degli obiettivi.

Possono partecipare un massimo di 12 giovani selezionati tra i 19 e i 25 anni, occupati (stagista, apprendista, tempo determinato, indeterminato) in aziende del territorio Acquese e Ovadese.

Entrambi i percorsi sono gratuiti perché finanziati dal progetto Hub in Progress e gestiti da Lorenzo Paoli, Career & Corporate Coach certificato ACC dall' International Coach Federation, co-fondatore di Foresight, specializzato in motivazione, obiettivi e prestazioni ad alto livello.

Per candidarsi occorre scrivere a progetti.ovada@casadicarita.org o compilando il questionario https://forms.gle/ ALiagGG6hfE3GSNP7.