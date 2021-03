Gianni Gomme, un amico in più per la tua auto

OVADA - L'auto igienizzata e sanificata in pochi minuti portandola dal tuo gommista di fiducia. “Gianni Gomme” è l'impresa ovadese che rappresenta più di trent'anni di esperienza nel campo degli pneumatici. Oggi ha deciso di essere ancora più vicina ai clienti proponendo la sanificazione a ozono. «Si tratta di un servizio – spiega il titolare Gianni Grillo – che abbiamo introdotto qualche anno fa spinti dall'intenzione di affiancare alla nostra occupazione principale anche altre opportunità per chi si rivolge a noi. Nell'ultimo anno chiaramente c'è stato un interesse molto maggiore. L'auto è il posto dove molti lavoratori trascorrono tante ore delle loro giornate. È giusto poterlo fare con la garanzia totale di un ambiente sano e protetto». La sanificazione può durare da 30 minuti, per le automobili, a 45 per mezzi di dimensioni maggiori come Suv e autocarri.

Dal 2014 Gianni Gomme propone un servizio di sostituzione e riparazione di pneumatici, di qualità, veloce e preciso. Nella sua sede di viale Rimembranza l'azienda si occupa anche di della convergenza e dell’equilibratura elettronica delle ruote. «Con l'avvento dell'obbligo del segnalatore di pressione – prosegue – il settore si è evoluto. Le gomme sono cambiate tanto negli ultimi tre anni anche in considerazione di un ricorso più marcato a veicoli ibridi e elettrici. Il focus principale è diventato la scorrevolezza e la fluidità di marcia. Nei veicoli elettrici una buona prestazione può significare percorrere molti più chilometri con una sola ricarica di batteria. I risultati delle ricerche si sono tradotti nei disegni sulle gomme che si assomigliano sempre di più».

Una scelta precisa quella effettuata per quanto riguarda la vendita. «Il mercato si divide in tre fasce di prezzo. Per la prima fascia abbiamo puntato su Michelin perché a nostro giudizio offre sempre prestazioni migliori. Come linea di seconda fascia proponiamo Kleber, marchio storico di proprietà della stessa Michelin, e Momo. In generale però il filo diretto e il rapporto con i nostri fornitori contribuisce a determinare le nostre scelte. L'intento è quello di dare ai nostri clienti un servizio che sia al tempo stesso eccellente e duraturo».