Linda Estetica. Muscoli tonici e addio inestetismi grazie a B-Strong

OVADA - Linda Estetica, sempre all’avanguardia nei trattamenti per la cura della bellezza, può vantare un macchinario unico nel suo genere, dedicato al “body shaping”. Si chiama B-Strong e attraverso campi magnetici stimola la muscolatura e non l’epidermide, come accade con l’elettrostimolazione classica. È un trattamento innovativo e utilissimo per chi vuole migliorare il tono muscolare, combattere la cellulite e la ritenzione idrica, ma anche per chi non ha tempo per andare in palestra e vuole rassodarsi e tonificarsi. È adatto anche per gli uomini per definire la “tartaruga”.

Come funzione? Ce lo spiegano Linda, Valentina e Deborah: “Durante le normali contrazioni muscolari, le fibre muscolari si rilassano tra una contrazione e l’altra, perchè il nostro sistema nervoso centrale è in grado di inviare un altro impulso finchè l’impulso precedente è ancora attivo. B-Strong agisce in modo indipendente dall’attività cerebrale. Su ogni zona utilizza delle specifiche sequenze di impulsi, generando contrazioni sovramassimali e di mantenerle per i tempi programmati. Questo permette ai muscoli di recuperare tonicità, aumentare la loro densità e il loro volume per una maggiore definizione”.

L’obiettivo è di attivare la muscolatura accelerando il metabolismo dei grassi promuovendo il vero dimagrimento naturale. Proprio per far conoscere questo nuovo sistema non invasivo, dal’1 al 14 marzo 2021 partirà la campagna B-Strong, aperta a tutte le persone che abbiano intenzione di iniziare a prendersi cura di se stesse. Per poter aderire: nelle settimane antecedenti potete passare in Istituto e acquistare il coupon per una seduta di B-Strong per la zona corpo che preferite, a solo 34 euro. Linda Estetica è contattabile inoltre sui canali social media e via WhatsApp (3405487649).



Instagram: linda_estetica

Facebook: Linda Estetica srl

Telefono: 014380573

Via Torino 58, 15076 Ovada

Cell/WhatsApp: 3402963531

lindaesteticasrl@gmail.com