Le aziende chiedono e-commerce: corso gratuito serale per adulti occupati e disoccupati

OVADA - Prenderà avvio nel mese di febbraio il corso pre-serale per diventare Operatore specializzato in e-commerce. “Il corso di e-commerce apre una porta su una lunga strada piena di possibilità: bisogna saper scegliere e dedicarsi a quello che più ci interessa”. Così ci racconta Daniele Natali, volto conosciuto del commercio Ovadese che, dopo aver raggiunto ottimi risultati con il suo negozio on-line, da 5 anni si occupa di commercio elettronico in dropshipping, ed attualmente crea e gestisce diversi siti E-commerce con brillanti risultati. Natali sarà uno dei docenti del corso della Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada.

“È un periodo complicato per il commercio; combattere con i big del settore è impegnativo, ma studio strategie diverse per ritagliare una buona fetta di mercato”. Il corso permetterà di acquisire un metodo approfondendo anche la parte fiscale, il web marketing e il GDPR.

Nel corso si impareranno i principi del marketing, seguendo uno schema e raccogliendo le esigenze dei clienti. Inoltre verrà elaborata una strategia con obiettivi ben precisi al di là della semplice vendita.

Durante il corso si partirà dall’esperienza di ciascuno nel quotidiano, sia come utilizzatori che come operatori, cercando di concretizzare le tecniche di costruzione di un e-commerce valido ed efficace. “Un corso impegnativo, ma incredibilmente appagante. Chi deciderà di iscriversi ne uscirà sicuramente soddisfatto”. I risultati di Daniele e degli ex allievi parlano da soli. Ce lo confermano non solo le aziende con cui collabora, ma anche le recensioni dei clienti soddisfatti del servizio con un voto a cinque stelle!



Per informazioni/iscrizioni e parlare con il responsabile e tutor del corso contattare la segreteria al numero 0143 82 23 87 dal lunedì al giovedì 8:00-13:00 e 14:00-17:00 e il venerdì 8:00-13:00.