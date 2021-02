3A: prendere la patente non è mai stato così facile

OVADA - L'energia e l'esperienza di un'attività consolidata e già radicata sul territorio, la visione imprenditoriale di chi anche in un momento difficile sa scommettere sulle sue capacità e sulla crescita. Conseguire la patente? Da qualche giorno a Ovada è più facile. Ha aperto in corso Martiri 21, l'Autoscuola 3A. «A Rossiglione siamo attivi – spiegano i soci, Fabio Olivieri e Sabina Ottonello – dal 2012 come agenzia di pratiche auto. Nel 2017 abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta inserendo anche la scuola guida. Ora metteremo a frutto anche a Ovada l'esperienza maturata in questo periodo, forti delle tante attestazioni di stima che abbiamo ricevuto per il nostro lavoro quotidiano».



Un'aula didattica moderna e confortevole all'interno di un palazzina storica per tutti gli ovadesi, supporti informatici adeguati all'esigenza di apprendimento dei singoli candidati all'esame, un rapporto diretto con ogni allievo: questi i punti di forza sviluppati durante il periodo di apertura. Con 3A è possibile conseguire facilmente le patenti A, B, C, D, E. Autoscuola 3A è aperta dal lunedì al venerdì tra le 9.30 e le 12.00 e tra le 16.00 e la 19.00. Al sabato gli uffici sono aperti dalle 9.30 alle 12.00. Per ogni informazione è possibile contattare lo 0143.34.47.92.