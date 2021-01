Storie di successo: l'Open day "smart" della Casa di Carità

OVADA - Dopo il grande successo del primo Open Day proponiamo il secondo appuntamento: Sabato 16 Gennaio 2021 dalle ore 10:30.

Due sono le modalità:

· Online attraverso una diretta Meet collegandosi il 16 Gennaio alle 10:30 a questo link: https://meet.google.com/hkg-rnyw-vvb

· In presenza in tutta sicurezza, telefonando il numero 0143 82 23 87 o al 334 90 59 426 per prendere appuntamento.

Durante l'Open Day verranno presentati i due nuovi corsi:

· Operatore grafico ipermediale: Grazie ad importanti investimenti potremmo offrire agli studenti una strumentazione all'avanguardia per una didattica innovativa ed inclusiva. Nel laboratorio di mac, grazie a docenti professionisti del settore, gli studenti potranno imparare a gestire piani di comunicazione completi in linea con le richieste del mercato, sia in forma cartacea, come brochure, volantini, manifesti, che digitale, gestione dei social network (Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp Business), creazione di immagini coordinate (loghi, packaging ecc...).

Dopo aver imparato ad utilizzare la potenza dell'immagine e del video per promuovere, gli studenti impareranno a creare siti di e-commerce e a programmare app.

· Operatore meccanico - Lavorazione meccanica, installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici. Il corso acquisisce una nuova veste, in linea con le richieste crescenti di automazione espresse dalle aziende del territorio, formando figure interdisciplinari con competenze in ambito meccanico, elettrico, elettronico e di sistemi fluidici. Gli allievi potranno accedere ad ampi laboratori, che garantiscono tutte le norme di distanziamento sociale, per imparare a lavorare al banco e alle macchine utensili, a programmare PLC e Controllo Numerico, ad occuparsi di montaggio e manutenzione del laboratorio elettrico e di pneumatica ed oleodinamica, il tutto conforme alle normative di igiene e sicurezza. Alla fine dei tre anni gli alunni sapranno non solo lavorare alla macchina, ma anche progettarla, realizzarla, assemblarla, programmarla e ripararla e conosceranno il linguaggio tecnico anche in inglese.

Perché il nostro Open Day è smart? Perché la nostra scuola è visitabile 24 ore su 24 a questo link: https://padlet.com/comunicazioneovada/OpenDayVirtualeCasaDiCarita

Grazie a contenuti interattivi, immagini e video è possibile scoprire la scuola in tutti i suoi servizi, conoscere i docenti e scoprire le storie di successo dei nostri ex studenti.