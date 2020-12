Il sogno diventa realtà: la tua casa con SCP

OVADA - La spinta a guardare avanti di una società da poco costituita, la solidità dell'esperienza dei membri che la compongono. SCP Building è un'impresa edile giovane e innovativa per l'Ovadese che si occupa di progettazione e costruzione. Quattro esperti nel loro settore, un architetto, un ingegnere e due direttori tecnici, lavorano in sinergia per offrire soluzione all'avanguardia e un'assistenza completa.



Risparmio e efficienza

«Seguiamo il cliente – spiegano Luigi e Luca Sartore, rispettivamente architetto e ingegnere di Scp – dalla consulenza preliminare fino alla consegna delle chiavi. Gestiamo tutta la lavorazione nella fase di cantiere. Grazie a questo organigramma possiamo occuparci di ogni aspetto». Nascono così alcuni piccoli gioielli di funzionalità e modernità che non tralasciano la fondamentale componente estetica. In questo strano 2020 è il superbonus al 110% la leva per aumentare l’efficienza energetica e sismica degli edifici permettendo di risparmiare sulle ristrutturazioni. «Si tratta di un argomento vasto – proseguono – in cui il supporto di un esperto può fare davvero la differenza. Per questo consigliamo un colloquio preliminare per valutare le necessità, indicare possibili indirizzi». Cappotti termici, serramenti ad alte prestazioni, impianti fotovoltaici. Sono solo alcune delle soluzioni percorribili per rendere la propria abitazione più efficiente dal punto di vista energetico.

L’abitazione per la vita

Un ambiente famigliare caldo e accogliente, un luogo dove vivere le gioie della famiglia, accompagnare i momenti più intensi di una vita, crescere i propri bambini e trascorrere momenti di condivisione con le persone che amiamo. Scp è la soluzione più adeguata anche per chi vuole realizzare la sua nuova abitazione. «Disponiamo di alcune aree edificabili. Si tratta di spazi all’interno del comune di Molare, immersi nel verde, ma comodi a servizi e vie di comunicazione - aggiungono Luca Carosio e Francesco Puppo, direttori tecnici di cantiere - Con la nostra professionalità riusciamo a concretizzare direttamente le tue direttive e la casa cresce su misura di chi ce la richiede». Spazi ampi e vivibili, luminosità e calore sono le caratteristiche principali delle realizzazioni portate a termine. Sul sito www.scp-buildings.it è possibile consultare la gamma completa dei servizi offerti dall'azienda. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 0143.88.60.04 oppure inviare una mail a scpcostruzioni@gmail.com.