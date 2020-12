I profumi Cool-Made: essenze di emozioni

OVADA - Per lei, per lui e per gli ambienti. La creatività a tutto tondo dell’agenzia Cool-Made ha portato alla creazione della Factory, l’angolo creativo con prodotti del brand, tra cui l’ultimo progetto é una linea di profumi dalle fragranze che generano emozioni al primo sentore. Una collezione concepita e creata in Italia, con ingredienti premium che impreziosiscono ulteriormente questi prodotti unici, da regalare ma soprattutto da vivere in ogni momento.

“La Collezione è rappresentato da due eau de parfum unisex (Factory e Black Kiss) e da quattro profumi per ambiente”, spiega il boss dell’agency, Enrico Santamaria, “Il progetto è partito dal profumo per tutti dai sentori di limone, arancio dolce e pompelmo rosa: un trionfo agrumato, in cui il tocco in più è dato dal contrasto con l’acqua dolce, e l’intensita di fiori d'arancio e mimosa”. Un aroma elegante e raffinato da ‘indossare’ per tutte le occasioni.

Il Black Kiss è invece la fragranza limited edition più aggressiva e intrigante. Salvia e limone si mescolano con profumi d’oltreoceano, più ricercati e rari: cardamomo nero, cannella, patchouly, ambra nera, legno di rosa brasiliano.

“Viene prodotto solo in un numero limitato di flaconi frutto dell’esclusività di chi vorrà lasciarsi “baciare” nell’indossarlo”.

La linea ambiente, dal packaging, ricercato si esplica invece in quattro profumazioni che ricordano le Repubbliche Marinare, non solo nel nome (Genova, Pisa, Venezia e Amalfi), ma anche nelle profumazioni che si ispirano ai paesaggi. Così la Serenissima ricorda i viaggi di Marco Polo in Oriente, la città campana i gusti mediterranei, la Superba ha fragranze fresche ed energizzanti. All’ombra della Torre si sprigionano essenze floreali e di talco dolce.

Ad Ovada è possibile acquistare tutta la gamma Cool-Made Factory a La Ferramenta, il concept store di via Cairoli 33.

Altrimenti è attivo lo shop online all’indirizzo: cool-made.com/ categoria-prodotto/profumi

