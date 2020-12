Riparti da un corso: offerta formativa 2020/2021 per adulti

OVADA - La nuova offerta formativa della Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada per adulti e giovani occupati o disoccupati con corsi diurni con stage o serali/preserali è un’occasione da non perdere, soprattutto in questo periodo. Il mondo del lavoro in continua evoluzione ricerca sempre più figure competenti ed aggiornate. La Casa di Carità è specializzata nella progettazione e realizzazione di corsi del Mercato del Lavoro, ovvero gratuiti per i partecipanti perché finanziati da Unione Europea-FSE, Ministero del Lavoro e Regione Piemonte. A seconda del corso di formazione che si frequenta si ottengono, al termine, titoli differenti per riconoscimento e valore:

Attestato di Validazione delle competenze: attesta le competenze professionali acquisite nel percorso formativo, spendibili sul lavoro o per il proseguimento della formazione.

Certificato di Qualifica professionale: è riconosciuto come titolo di studio ed è valido per il lavoro ai fini dei concorsi pubblici e dell’inquadramento aziendale.

Certificato di Specializzazione: è riconosciuto come titolo di studio ed è valido per il lavoro ai fini dei concorsi pubblici e dell’inquadramento aziendale.

I corsi partiranno a gennaio 2021 quindi occorre affrettarsi per iscriversi e partecipare alle selezioni, sono previsti infatti test d’ingresso e/o colloqui motivazionali.

Sul nostro sito è possibile trovare le date di termine iscrizione.

Di seguito l’elenco dei corsi gratuiti:

Addetto Amministrativo Segretariale - 250 ore - Preserale

Addetto magazzino e logistica - 500 ore - Diurno

Manutentore meccatronico di impianti automatizzati - 500 ore - Diurno

Operatore specializzato import-export - 600 ore - Diurno

Operatore specializzato in e-commerce - 250 ore - Preserale

Tecnico commerciale delle vendite - 600 ore – Diurno



Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus

"Oratorio Votivo"

Via A. Gramsci, 9 - Ovada (AL)

mail. centro.ovada@ casadicarita.org

Orario segreteria:

Lunedì 8-13 e 14-17

Martedì 8-13 e 14-17

Mercoledì 8-13 e 14-17

Giovedì 8-13 e 14-17

Venerdì 8-13



Emilio Nervi

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus

Referente locale della comunicazione

Referente Didattica A Distanza

Centro Oratorio Votivo - Via A. Gramsci, 9 Ovada (AL)

Tel. 0143 / 82 23 87

N. verde 800 / 90 11 67

Sito www.casadicarita.org

Facebook @casadicaritaOvada



