Scegliere la formazione professionale per il lavoro dopo il Covid-19

OVADA - “La gestione dell’emergenza causata dal Covid-19 è la storia di due curve, quella del contagio e quella del lavoro. Siamo ora concentrati completamente sulla prima, ma dovremmo pensare con più intensità alla seconda. Il Covid19 non è “il grande livellatore” che aumenta le uguaglianze sociali, anzi, colpisce soprattutto i più deboli. Nel contesto dell’ulteriore impulso all’applicazione della tecnologia al mercato del lavoro, dovremo cercare di proteggere i lavoratori e non i posti di lavoro” (Professor Tito Boeri, ordinario presso il Dipartimento di Economia dell’Università Bocconi).

In Casa di Carità Arti e Mestieri stiamo lavorando proprio a questo con gli strumenti di cui disponiamo. La formazione professionale ha un ruolo centrale nell’occupabilità dei giovani e in questo momento così incerto rappresenta una delle migliori scelte per i giovani che intendono assolvere all’obbligo scolastico e trovare lavoro. In Italia il 60% dei giovani che frequentano la formazione professionale trova lavoro entro 6 mesi dall’ottenimento della qualifica triennale e una percentuale altissima del restante 40% continua negli studi. I percorsi triennali che rilasciano una qualifica e, nel caso della Casa di Carità Arti e Mestieri, sono progettati e realizzati in collaborazione con le aziende che identificano anche i docenti del percorso, sono altamente professionalizzanti e permettono al giovane di affrontare il percorso di studi un passo alla volta.

Nei percorsi di formazione triennale si studiano anche le “materie di base” matematica, italiano, storia, informatica, scienze e tecnologia e grazie ad un percorso di orientamento gli studenti che scelgono di proseguire negli studi integrano le materie necessarie già durante il nostro terzo anno. Il nostro motto è quello di non lasciare mai indietro nessun studente e di permettere a chi ne ha voglia di arrivare anche a laurearsi. Il clima famigliare che si crea tra studenti e docenti è un nostro punto di forza difficilmente riproducibile in tutte le scuole perché frutto di un lavoro di squadra e di una accurata programmazione. Se hai scelto già la scuola superiore, ma hai cambiato idea, non attendere oltre e vieni a trovarci. Siamo aperti tutti dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dal lunedì al giovedì anche i pomeriggi dalle 14:00 alle 17:00.

