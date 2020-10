Chi sono i docenti di casa di carità

OVADA - Un commercialista per diventare ottimi impiegati d’ufficio, un graphic designer per creare app, siti e scoprire i lavori dell’immediato futuro, una psicologa per orientarsi e capire la strada migliore da percorrere, una madre lingua inglese e una francese per rimparare le lingue in modo pratico, una guida turistica che racconterà le opportunità economiche del nostro territorio, un imprenditore nell’ambito commerciale per vedere il mondo con gli occhi delle grandi e piccole imprese, oltre ai docenti delle materie di base e al tutor di classe.

Ecco la squadra di docenti del percorso triennale per diventare Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza che allarga i suoi obiettivi, rivolgendosi a tutte le aziende. Contabilità, inglese, francese, informatica avanzata, marketing, e-commerce, grafica saranno le chiavi che apriranno agli studenti il mondo del lavoro, in ufficio o in smartworking. Nei laboratori informatici, con pc e Mac a disposizione, impareranno a creare video, app, siti per stare al passo con il lavoro che cambia in maniera sempre più veloce ed affrontare le nuove esigenze. In entrambi i corsi si studierà come sempre anche italiano, storia, matematica, comunicazione: in questo modo gli alunni saranno in linea con il programma previsto per le scuole quinquennali e, una volta conseguita la qualifica, potranno scegliere di continuare gli studi rientrando nel sistema scolastico e diplomarsi con ulteriori due anni di frequenza.

Un altro vantaggio che offriamo per chi abita più di 10km di distanza dalla scuola è il rimborso del 30% del viaggio per tutto l’anno. Il nostro motto è quello di non lasciare mai indietro nessun studente e di permettere a chi ne ha voglia di arrivare anche a laurearsi. Il clima famigliare che si crea tra studenti e docenti è un nostro punto di forza difficilmente riproducibile in tutte le scuole perché frutto di un lavoro di squadra e di una accurata programmazione. Se hai scelto già la scuola superiore, ma hai cambiato idea, non attendere oltre e vieni a trovarci. Siamo aperti tutti dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dal lunedì al giovedì anche i pomeriggi dalle 14:00 alle 17:00.

