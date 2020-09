Regaliamo un tablet a tutti gli studenti: ancora 3 posti liberi!

OVADA - Sono ancora aperte le iscrizioni ai due percorsi triennali con la possibilità di continuare e ottenere il diploma rientrando nel sistema scolastico. Ci sono ancora 3 posti disponibili e al raggiungimento della capienza del corso regaleremo un tablet a tutti gli allievi. Inoltre chi abita a più di 10km avrà diritto al rimborso del 30% del viaggio per tutto l’anno.

Di seguito troverete le domande di un genitore di un ragazzo che ha terminato le medie o che ha cambiato idea sulla scuola superiore iniziata e le risposte di un docente della Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada.

E’ vero che da voi viene solo chi non ha voglia di studiare? Oggi non è così, forse lo era in passato quando la situazione generale del lavoro era diversa. Oggi i nostri allievi studiano le materie di base (matematica, italiano, inglese) come in ogni altra scuola superiore e passano almeno 10 ore della settimana in laboratorio per mettere in pratica quello che hanno appreso. Gli studenti studiano a casa supportati attraverso la Didattica a Distanza dagli insegnanti e mettono in pratica in laboratorio.

Finita la terza media perché mio figlio dovrebbe scegliere una scuola professionale? Perché può affrontare il percorso scolastico un passo alla volta. La scuola professionale permettere anch’essa di arrivare all’università attraverso un percorso didattico laboratoriale a stretto contatto con i professionisti del settore e altamente professionalizzante permettendo di acquisire fin da subito competenze sul mondo del lavoro.

Ma la Casa di Carità è l’ultima spiaggia, è una scuola troppo semplice. Sbagliato! Non si tratta di scuole facili o difficili; stiamo parlando del presente e del futuro dei nostri giovani. In Casa di Carità l’eccellenza è il Made in Italy, il saper progettare con la testa e realizzare con le mani. Sia che si parli di Meccatronica o Automazione industriale o di Grafica, Comunicazione e Contabilità. Un modo nuovo di imparare, che parte dallo studio della materia fino ad arrivare alla sua applicazione in laboratorio.

E’ vero che voi promuovete sempre tutti? Assolutamente no, i nostri percorsi triennali sono “tosti”. Certo non tanto per lo studio di pagine e pagine di libri, ma per l’applicazione delle competenze apprese che diventano fondamentali per un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Mio figlio soffre di disturbi specifici dell’apprendimento, può affrontare una scuola professionale? Certo, offriamo gratuitamente percorsi di potenziamento degli apprendimenti, finalizzati a rinforzare le abilità di lettura, scrittura, comprensione del testo e calcolo e percorsi rivolti all’acquisizione di strumenti e strategie compensative di apprendimento attraverso la metodologia piccoli gruppi o percorsi individuali condotti da psicologi ed educatori specializzati.

Come vi siete organizzati con la Didattica A Distanza? Continuerete a farla? Sì, i nostri studenti riprenderanno le lezioni in presenza il 21 settembre, tutti i giorni dalle 8 alle 13 con 2 pomeriggi in DAD. Durante il lockdown e in questa seconda fase di DAD per chi farà richiesta verrà assegnato gratuitamente un pc portatile e una connessione internet. Tutti i locali seguono la normativa sulla Sicurezza ed è stato preparato un vademecum per le famiglie con tutte le indicazioni.

Quali attrezzature sono presenti nella vostra scuola? Abbiamo 5 laboratori informatici con LIM, PC, MAC, stampanti a colori, plotter e stampanti 3D. Ogni PC ha software di grafica professionale “Photoshop” (Pacchetto Adobe completo) per lavorare sulla comunicazione (video, foto, manifesti, brochure, social ecc), Autocad per il disegno meccanico ed industriale e Zucchetti per la contabilità. Abbiamo poi 4 laboratori di meccanica, meccatronica, controllo numerico, automazione industriale e pneumatica/oleodinamica.

Quali percorsi triennali può frequentare mio figlio? Il consolidato corso di Operatore Meccanico acquisisce una nuova veste, in linea con le richieste crescenti di automazione espresse dalle aziende del territorio, formando figure interdisciplinari con competenze in ambito meccanico, elettrico, elettronico e di sistemi fluidici. Gli allievi potranno accedere ad ampi laboratori, che garantiscono tutte le norme di distanziamento sociale, per imparare a lavorare al banco e alle macchine utensili, a programmare PLC e Controllo Numerico, ad occuparsi di montaggio e manutenzione del laboratorio elettrico e di pneumatica ed oleodinamica, il tutto conforme alle normative di igiene e sicurezza. Alla fine dei tre anni gli alunni sapranno non solo lavorare alla macchina, ma anche progettarla, realizzarla, assemblarla, programmarla e ripararla e conosceranno il linguaggio tecnico anche in inglese. L'operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza, nato come corso di Servizi di turismo, allarga i suoi obiettivi, rivolgendosi a tutte le aziende. Contabilità, inglese, francese, informatica avanzata, marketing, grafica saranno le chiavi che apriranno agli studenti il mondo del lavoro, in ufficio o in smartworking. Nei laboratori informatici, con pc e Mac a disposizione, impareranno a creare video, app, siti per stare al passo con il lavoro che cambia in maniera sempre più veloce ed affrontare le nuove esigenze. In entrambi i corsi si studierà come sempre anche italiano, storia, matematica, comunicazione: in questo modo gli alunni saranno in linea con il programma previsto per le scuole quinquennali e, una volta conseguita la qualifica, potranno scegliere di continuare gli studi e diplomarsi con ulteriori due anni di frequenza.

Ok ho capito, dopo i 3 anni mio figlio/a può continuare a studiare per arrivare al diploma… ma dove? Qui una delle novità più grandi. Stiamo attivando convenzioni con le scuole superiori per permettere ai nostri studenti di accedere direttamente al quarto anno. Questo vuol dire che è possibile in 5 anni ottenere il diploma.

Sono ancora indeciso, altri servizi e vostre peculiarità che offrite? Siamo un centro di formazione professionale di impronta cattolica, non lasciamo indietro nessuno e valorizziamo gli studenti più meritevoli. Seguiamo i nostri studenti uno ad uno in un clima famigliare, ma allo stesso tempo con le regole rigide dei luoghi di lavoro (esempio: divieto di fumo in ogni locale o spazio esterno della scuola). Tutti gli studenti otterranno l’attestato di formazione generale di Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro che avrà valore per sempre, siamo un centro accreditato alla Qualità ISO 9001 quindi con procedure standardizzate che danno ancora più valore al nostro lavoro; i docenti delle materie “professionalizzanti” sono datori di lavoro di imprese locali; lo stage è un vero stage in azienda con tutor formati da noi; offriamo supporto psicologico agli studenti che ne hanno bisogno e orientiamo in entrata e in uscita grazie a Obiettivo Orientamento Piemonte.

