Casa di Carità, nuova veste per il corso di Operatore Meccanico

OVADA - Se hai tra i 14 e i 24 anni potresti trovarti nella situazione di dove ancora pensare alla scelta scolastica dopo le medie oppure ripensare alla scelta sbagliata fatta per la scuola superiore. L’offerta scolastica è davvero ampia, ma il nostro Centro di Formazione può darti una mano. Grazie al progetto Obiettivo Orientamento della Regione Piemonte puoi avere un colloquio di orientamento gratuito con un orientatore professionista a tua disposizione che ti guiderà nella valutazione dei tuoi interessi e ti darà tutte le informazioni per conoscere le professioni e le opportunità del mondo del lavoro.

Per quanto ci riguarda abbiamo progettato due nuove qualifiche triennali che permettono finiti i 3 anni di entrare nel mondo del lavoro o proseguire negli studi rientrando nel sistema scolastico per conseguire il diploma. E’ ancora possibile iscriversi e se hai già frequentato un'altra scuola superiore riconosciamo i crediti per accedere agli anni successivi. Il percorso Servizi di Promozione ed Accoglienza permette di imparare contabilità, inglese, francese, informatica avanzata, marketing, grafica: le chiavi che apriranno agli studenti il mondo del lavoro, in ufficio o in smartworking. Nei laboratori informatici, con pc e Mac si creano video, app, e siti.

Il consolidato corso di Operatore Meccanico acquisisce una nuova veste, in linea con le richieste crescenti di automazione espresse dalle aziende del territorio, formando figure interdisciplinari con competenze in ambito meccanico, elettrico, elettronico e di sistemi fluidici. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente in aule predisposte in base alla normativa, con protocolli di sicurezza per gli alunni. Grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo i percorsi triennali sono interamente gratuiti. (Info: 0143 82 23 87; www.casadicarita.org)