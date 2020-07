Storia di successo: dalla natura all'e-bike

OVADA - Ventura in spagnolo significa buona sorte: a questo si sono ispirati Alessio Zunino e i suoi soci (Riccardo Ivaldi e Adriano Parodi) quando nel 2017 hanno pensato di fondare l’ASD La Ventura e di puntare sui Moretti, frazione di Ponzone che conta circa novanta anime, come centro per l’escursionismo naturalistico. “Io e Riccardo, uno piastrellista e l’altro idraulico, ci siamo buttati nella ristrutturazione di un bar che aveva interrotto i lavori per trasformarlo in una tavola fredda per i soci, come punto di ritrovo e di ristoro. Poi nel 2018 siamo arrivati al centro di formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada, per frequentare il corso di Accompagnatore Naturalistico e concretizzare il nostro progetto, abilitandoci alla professione di guida escursionistica ambientale”.

Il corso, realizzato in collaborazione con le Aree Protette dell’Appennino Piemontese, ha fornito loro le conoscenze in ambito paesaggistico, culturale, ma anche dal punto di vista organizzativo e legislativo. I contatti ed i legami che si sono creati durante la frequenza hanno permesso di generare nuove sinergie sul territorio, fino all’ampliamento e consolidamento di una rete di relazioni e conoscenze che si estendono in un raggio di 50 km. “Oggi continuiamo con le escursioni, affiancando all'attività divulgativa quella didattica, e ci dedichiamo a progetti di educazione ambientale, alle ricerche sul lupo, alla storia e tradizione locale. Collaboriamo con tutti gli attori del territorio, dalla Regione agli Enti locali, dal piccolo produttore da cui ci serviamo per le materie prime ai gruppi che si esibiscono durante gli eventi che organizziamo”.

Durante la fase 2 del lockdown abbiamo lavorato alla manutenzione e alla segnaletica sentieristica, ci racconta ancora Alessio, accantonando momentaneamente il progetto dell’ospitalità. Finalmente a metà giugno siamo partiti con la nuova attività di noleggio e-bike, in collaborazione con David Pastore conosciuto durante il corso. “La formazione al Centro di Ovada ci ha insegnato a non sottovalutare quello che vedi da sempre, ma di vederlo con gli occhi di chi non l’ha mai visto.”. L’umiltà e la passione di questi “pionieri” ha permesso loro di lasciare un’impronta sul territorio che si fonde con esso in armonia, promuovendolo e valorizzandolo: avVENTURAtevi con loro! (info@asdlaventura@gmail.com).