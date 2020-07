Storie di successo: non seguire il gregge

OVADA - Quotidianamente sentiamo dire che i giovani di oggi non vogliono più fare i lavori manuali. Parecchi sono i motivi: le famiglie preferiscono iscrivere i figli al liceo per lanciarli verso una carriera universitaria oppure scelgono una scuola di 5 anni secchi per arrivare al diploma e poi….e poi si vedrà. Un giovane non sceglie la formazione professionale perché pensa che non gli permetta di raggiungere i suoi sogni, pensa che un lavoro manuale sia troppo duro e pensa di avere sempre il tempo per tornare indietro e imparare qualcosa di pratico.



Ma se puoi già partire col piede giusto perché non farlo? Ti consigliamo un approccio differente: iniziare a piccoli passi partendo con un corso triennale, dove impari le basi del lavoro e dello studio, dove fai uno stage in azienda, dove i tuoi docenti sono professionisti del settore (anche di importanti aziende ovadesi) e, una volta raggiunta la qualifica, decidi se proseguire negli studi o entrare nel mondo del lavoro. La nostra scuola ti offre un servizio di orientamento personalizzato e riconosciuto dal progetto Obiettivo Orientamento della Regione Piemonte: ciò vuol dire che anche se hai già scelto la scuola per settembre puoi venire da noi e, grazie ai docenti, scoprire gli spazi tutti a norma con le nuove regole post Covid19, visitare i laboratori e capire se la nostra scuola fa al caso tuo. I docenti ti aiuteranno ad orientarti nella tua prima grande scelta: non seguire il gregge… diventa una pecora blu!

N.B. Controlla sul nostro sito www.casadicarita.org, nella sezione dedicata alla Sede di Ovada troverai il triennio "Operatore meccanico", per chi vuole specializzarsi nelle "lavorazioni meccaniche, nell'installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici" e il triennio "Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza", per chi è interessato a marketing, grafica, comunicazione e contabilità.