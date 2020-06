Dopo le medie? Scegli la scuola pratica che non ti preclude nessuna strada

OVADA - Quante volte abbiamo sentito "Ahhh i giovani di oggi non sono più quelli di una volta!" I nostri giovani usano TikTok, guardano Netflix, vogliono fare gli Youtubers e mandano messaggi vocali invece che telefonarsi.... ma sappiamo benissimo che non sono poi così diversi da noi alla loro età; i ragazzi di oggi, come 20, 50 e 100 anni fa, aspettano di terminare la scuola o l'università per lavorare. La strada è lunga e in salita, ma hanno anche nuovi strumenti "tecnologici" a disposizione per farsi vedere, che molte volte non capiamo fino in fondo.

La Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada mette a disposizione l'esperienza di anni alle ragazze e ai ragazzi che hanno terminato le medie (o che vogliono cambiare percorso) e vogliono imparare ad usare i social, la comunicazione, il marketing in modo corretto e proficuo e, soprattutto, per lavoro. Il percorso si chiama "Servizi di Promozione ed Accoglienza" e come dice il nome non prevede solo comunicazione. "Servizi": ti permette di acquisire competenze informatiche ed imparare la contabilità. "Promozione": l'allievo acquisirà competenze di marketing e sarà in grado di organizzare eventi promozionali utilizzando tecniche di relazione e comunicazione commerciale. "Accoglienza": ti permette di acquisire competenze per lavorare in ufficio e al front office. La nostra scuola permette ai ragazzi di impara a lavorare con gli altri (coetani ed adulti). Forse sembra una competenza scontata, molte volte ci convinciamo che basta conoscere qualcosa per poter lavorare e ci dimentichiamo che nel bene o nel male quel lavoro lo svolgi insieme o per qualcun'altro: nel percorso sono presenti ore di lavoro di gruppo, di crescita personale e di valorizzazione dei propri progetti professionali e di vita.

Docenti preparati che sono anche professionisti del loro settore, ambiente dinamico e positivo proprio, servizi a sostegno dell'allievo e della famiglia (orientamento, servizi al lavoro, sostegno in classe, recuperi) e un percorso triennale che ti permette di ottenere la qualifica e al termine decidere se continuare a studiare oppure entrare nel mondo del lavoro. Le iscrizioni sono ancora aperte anche se hai già scelto la scuola superiore per il prossimo anno. Se sei già alle superiori e vuoi cambiare percorso riconosciamo crediti per frequentare direttamente il secondo anno.