Italsicurezza, un amico al fianco delle imprese ovadesi

OVADA - Un campo particolarmente ampio. Un quadro normativo in continua evoluzione. Mai come oggi la sicurezza sul lavoro rappresenta un argomento complesso, un’incombenza importante per le aziende. Ma le piccole e medie imprese dell’Ovadese possono contare sull’aiuto di una realtà consolidata. Italsicurezza rappresenta una garanzia di professionalità e affidabilità. L’esperienza maturata negli anni consente ai consulenti di essere al fianco di chi lavora con risposte puntuali e risoluzioni di problematiche normative .



Risorse e servizi

«Lavoriamo da circa otto anni - spiega Davide Di Maso, titolare di Italsicurezza -La divisione in tre dipartimenti, Documenti e Sicurezza, Formazione e Patentini, ci consente di fornire servizi e consulenze in tutti i settori del decreto di riferimento del nostro settore». In particolare l’azienda, che ha sede in corso Saracco 5, è al fianco dei datori di lavoro per la formazione del personale riguardo alla sicurezza sul lavoro, per il conseguimento dei patentini necessari per la conduzione di attrezzature e mezzi, nella redazione di qualsiasi documento di rischio e di piani di autocontrollo alimentari, aggiornati con le ultime variazione di legge. «Inoltre ci occupiamo - aggiunge Di Maso - di piani d’evacuazione e di sicurezza dei dati (GDPR 679/16) Siamo in grado di garantire, velocità, efficienza e risparmio.



Periodo difficile

Ancora di più oggi Italsicurezza si configura come un amico sempre al fianco dell’azienda. Sul sito www.italisicurezza.eu è possibile rimanere aggiornati sulle ultime novità e sull’evoluzione che l’azienda ha messo in campo negli ultimi mesi per supportare la clientela in questa delicata fase.

Per ulteriori informazioni: 0143.823152.