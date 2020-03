iorestoacasa... e studio

OVADA - La Fondazione Casa di Carità si è attivata tempestivamente per la formazione a distanza per tutti i corsi per giovani e adulti, diurni e serali. Sperando di poter tornare tutti alla normalità da lunedì 6 aprile anche noi condividiamo con forza l’iniziativa del Governo. Per le ragazze e i ragazzi dell’obbligo istruzione sono disponibili online video, pdf scaricabili, link a siti internet ed esercizi da svolgersi con lo smartphone o da pc. Il materiale rimane sempre online ed è consultabile in qualunque momento. Agli studenti verranno assegnate prove che verranno valutate e concorreranno al voto finale. Gli allievi possono porre quesiti sempre attraverso la piattaforma e il docente deciderà se rispondere via chat, con chiamata o videochiamata.

Un modo nuovo di fare didattica che schiaccia l’occhio ai nostri “nativi digitali” e rende loro stessi più coinvolti nelle attività didattiche e responsabili dell’acquisizione delle proprie competenze. Gli studenti, grazie alle proprie capacità e alle risorse impiegate, possono organizzare i tempi della didattica come meglio credono, rispettando ovviamente scadenze e consegne assegnate. In questo modo si vanno ad implementare le cosiddette “soft skills” o competenze trasversali, di cui il modo del lavoro chiede sempre maggiormente, e in particolar modo l’autonomia, la capacità di adattamento, la pianificazione e l’attenzione ai dettagli, il fatto di tenersi aggiornati, la gestione delle informazioni.

Lo stesso vale per i corsi per adulti, che a differenza dei più giovani, non avranno prove che faranno media nelle votazioni, ma ugualmente saranno chiamati ad una parte di lavoro a casa per poter recuperare una parte di programma ed arrivare allenati alla ripresa dei corsi di formazione che si spera avvenga presto, superato questo periodo di emergenza.

Abbiamo scelto la migliore piattaforma disponibile “Google Classroom”, per dare un servizio completo, interattivo ed efficace. Una volta scaricata l’app sullo smartphone o aver fatto l’accesso tramite pc è possibile accedere al proprio corso che contiene in primis una video lezione su come funziona Google Classroom; il materiale per le lezioni verrà caricato giorno per giorno dai docenti e gli studenti riceveranno una notifica sull’app e una mail.

Ognuno di noi è chiamato a combattere questa battaglia, così facendo vogliamo dare la possibilità agli studenti di continuare ad aggiornarsi pur restando a casa per ritrovare un po’ di quella quotidianità che manca a tutti. Lo ripetiamo con forza: restate a casa!

LA SEGRETERIA RIMANE APERTA lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Per appuntamenti e/o informazioni chiamare ai n: 800901167 / 0143 822387

Oppure inviare una mail: centro.ovada@ casadicarita.org

Per richieste urgenti chiamare il n. 334.9059426, risponde dal lunedì al venerdì nel seguente orario: 9.00-12.00 / 14.00-17.00