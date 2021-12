Il consiglio comunale sarà ripreso e trasmesso

Un impianto per la trasmissione video dei lavori in consiglio comunale. Le risorse necessarie sono state sbloccate con la variazione di bilancio varata nell’ultimo consiglio comunale. Per l’acquisto sarà utilizzata una parte dei fondi Covid destinati alla città per l’anno in corso. La restante parte sarà impiegata per l’acquisto di segnaletica visiva sulla sicurezza e gazebo per un aspetto urbano più gradevole. Il provvedimento è stato varato con il voto unanime. «Si tratta - è intervenuto Pier Sandro Cassulo, capogruppo di “Ovada viva” - di una battaglia che noi abbiamo portato avanti. Non possiamo che accogliere favorevolmente questa svolta».

Discussioni prolungate

Di telecamere in consiglio comunale si parla da tanto tempo. Le prime schermaglie iniziarono quando tra i banchi dell’opposizione sedeva Gianni Viano durante il secondo mandato di Andrea Oddone. Viano riprese anche provocatoriamente una seduta in anni in cui polemiche e toni accesi erano all’ordine del giorno. Dal 2020 lo scontro maggiore è stato registrato sull’opportunità di portare avanti l’attuale modalità di lavoro in videoconferenza.