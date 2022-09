Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Ieri la serie D, domani l'Alessandria, oggi una giornata di campionato caratterizzata da tanti spunti e motivi di interesse. Segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In Eccellenza l'Acqui va alla ricerca del riscatto: dopo lo stop, pesantissimo, al debutto contro Alba Calcio, mister Merlo guarda alla trasferta sul terreno della matricola Cavour con giustificate ambizioni. Out Genocchio (problema muscolare piuttosto serio), torna a disposizione Nani. Appuntamento con la storia, invece, per la Luese Cristo, alla prima gara casaliga nella nuova categoria. La formazione di Roberto Adamo attende Cuneo, rivale di rango che arriva a CentoGrigio per affermare il proprio valore: il fattore campo, però, potrebbe giocare un ruolo decisivo.

Capitolo Promozione: il clou è al 'Cattaneo', dove va in scena Asca-Felizzano, il derby degli ex a cominciare da mister Marco Usai. Molto interessante PastorStay-Castellazzo, due big reduci dal passaggio del turno in coppa, ma anche Novese-Atletico Torino merita di essere seguita con grande attenzione. La Vale Mado, in casa contro Beppe Viola, vuole la prima affermazione dopo il segno 'x' del turno inaugurale. Completano il quadro Arquatese-Psg, Pozzomaina-Ovadese, Gaviese-Trofarello e San Giacomo-Jcp.



Chiusura dedicata alla Prima Categoria, con la Fulvius ospite di un Tassarolo che al debutto ha sfiorato la grande impresa e che vuole confermarsi avversario scomodo. Monferrato riceve Cassano, da segnare in rosso pure Atletico Acqui-Libarna, una gara speciale soprattutto per Federico Boveri. Il Sale ha bisogno di dimenticare alla svelta lo stop contro Don Bosco Asti, ma l'ostacolo Spinettese è sempre insidioso.