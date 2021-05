“Cosa ti rende unico e completamente diverso dagli altri se non le tue soft skills? Lasciati ispirare da questi percorsi!”

OVADA - “Mi dimostri la sua capacità di problem solving”: ecco una delle domande chiave del colloquio di lavoro. Ma che cos'è il problem solving? E come posso acquisire questa competenza così richiesta? Il coach Lorenzo Paoli fornirà la risposta a queste domande (e a molte altre) nel corso di 4 incontri pre-serali in modalità FAD a partire da lunedì 24 maggio dalle 19.30 alle 21.30 (e per i successivi tre lunedì).

Il percorso sarà un vero e proprio “allenamento” pratico per acquisire o potenziare le skills più richieste dalle aziende: problem solving, decision making, gestione del tempo, produttività e proattività, raggiungimento e gestione degli obiettivi.

Se sei un giovane tra i 18 e i 25 anni non perdere l’occasione di acquisire un vantaggio competitivo che potrebbe aprirti le porte del lavoro.

Se ti stai affacciando al mondo del lavoro, se sei in cerca di un impiego ma senti che hai bisogno di un rinforzo, se stai studiando ma sei alla ricerca di spunti per il tuo percorso di carriera, se temi di non risultare interessante agli occhi dei selezionatori, se senti l’esigenza di crescere professionalmente... non farti trovare impreparato! Differenziati in un mercato in continua evoluzione rafforzando queste importanti competenze trasversali.

Il percorso ti aiuterà a migliorare le tue performance, ad aumentare la tua efficacia relazionale e gestionale e ad ampliare le tue conoscenze attraverso nuovi modelli comportamentali.

I seminari proposti dalla Casa di Carità - Arti e Mestieri di Ovada sono gratuiti grazie ad “Hub in Progress”, progetto dell’Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell’Acquese finanziato dalla Compagnia di San Paolo.