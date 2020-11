Anche in tempo di Covid-19 il 35% degli studenti adulti ha trovato lavoro appena terminato il corso

OVADA - Si sono conclusi venerdì scorso 6 novembre gli esami dei corsi MDL (Mercato Del Lavoro) finanziati da Unione Europea-FSE, Ministero del Lavoro e Regione Piemonte presso la Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada.

Tutti gli iscritti sono stati promossi con brillanti risultati. Nonostante buona parte delle lezioni si siano svolte in modalità FAD (formazione a distanza), tutti i partecipanti hanno potuto usufruire di un percorso in azienda, grazie ad uno stage personalizzato di 200 ore (o maggiore nel caso dei corsi più lunghi), che per il 35% si è già concretizzato in un inserimento lavorativo direttamente al conseguimento del titolo finale.

In un momento di incertezza come questo, i dati sono estremamente incoraggianti: il 30% dei partecipanti al corso di Addetto Magazzino e Logistica sono stati riconfermati nelle aziende in cui hanno svolto lo stage; nel corso di Import export su 13 frequentanti, ben 5 sono entrati nel mondo del lavoro; ma il risultato migliore è stato raggiunto nel corso di Manutentore Meccatronico ed impianti automatizzati dove il 50% dei corsisti ha trovato lavoro dopo lo stage. “Siamo dispiaciuti per questo ennesimo passaggio alla comunicazione a distanza che ci allontana e non ci ha permesso un saluto finale di persona” racconta la direttrice del Centro di formazione Raffaella Pastorino, “Sono tuttavia molto soddisfatta di come gli iscritti siano riusciti a frequentare fino alla fine il corso e del bel risultato ottenuto con lo stage…”.

Prossimamente partiranno i nuovi corsi MDL rivolti ad adulti occupati che vogliono dare una svolta professionale al loro lavoro o inoccupati che desiderano riqualificarsi e rientrare nel mercato del lavoro. Tra le novità i corsi di Tecnico commerciale alle vendite e Addetto amministrativo segretariale. Si riconfermano invece i percorsi ormai consolidati di Operatore specializzato in e-commerce, Operatore specializzato in import-export, Manutentore meccatronico di impianti automatizzati e Addetto magazzino e logistica.

Tutti i corsi vengono progettati sui bisogni effettivi espressi dal territorio e dalle aziende operanti in esso al fine di garantire la migliore spendibilità delle competenze acquisite. Anche quest’anno saranno previsti stage all’interno delle aziende per permettere una “messa in campo” immediata delle conoscenze studiate.

Il lavoro non si ferma nonostante il lockdown che stiamo vivendo e anche la formazione rimane al passo, preparando le nuove professionalità di domani.

Per scoprire tutti i corsi e restare informati occorre compilare questo breve questionario: clicca qui e scopri tutti i corsi.