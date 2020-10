Sei paesi chiamati a scegliere il nuovo medico

OVADA - Dovranno scegliere il nuovo medico i cittadini di Montaldo, Cremolino, Cassinelle, Rocca Grimalda, Trisobbio e Molare seguiti dalla dottoressa Marta Colombino. L’incarico conferito dall’Asl scadrà infatti il 1° novembre a seguito dell’inserimento del dottor Giovanni Pessano quale nuovo medico titolare definitivo. In quella data i pazienti interessati si troveranno nella condizione di “senza medico. Il dottor Pessano è inserito nella rosa dei nomi messi a disposizione con i colleghi Bernardo Pigollo, Maria Grazia Alpa e Caterina Campolattano. Le scelta potrà essere effettuata direttamente nelle due sedi del distretto sanitario: a Ovada in via XXV aprile, dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e le 12.30 e tra le 13.30 e le15.00, ad Acqui Terme, dal lunedì al venerdì tra le 8.00 e le 12.30. Il modulo può essere inviato anche per posta al seguente indirizzo: via XXV aprile 22, 15076 Ovada. I cittadini impossibilitati a utilizzare queste modalità di scelta potranno effettuarla direttamente nel comune di residenza, negli orari previsti per appuntamenti singoli e con gli incaricati individuati nei singoli casi.