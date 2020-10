Ovadese, sconfitta di misura con l'Asca

OVADA - Esordio casalingo negativo per l'Ovadese. Al Geirino passa l'Asca con una rete in apertura di primo tempo di Rossi. Formazione alessandrina che passa al primo affondo. E' il 5' quando da un corner dalla destra la palla finisce in area. Il centrocampista salta indisturbato e batte l'incolpevole Gaione. La formazione di casa prova a rispondere con le incursioni dalla destra di Motta che crea per i compagni. Al 25' sulla sinistra Mazzotta sventaglia sull'altro lato del campo proprio per Motta in buona posizione. L'esterno non calcia e serve Rosset che di destro permette a Berengan ci bloccare a terra.

La ripresa ha un copione simile a quello della prima parte di gara. Al 10' Rosset entra in area da sinistra e serve Echimov; il possente centrocampista alza col sinistro sopra la traversa. Al 19' Mazzotta, servito da Rosset scappa verso la porta; il suo sinistro esce però sul palo lontano della porta gialloblu. Subito dopo ancora Rossi potrebbe raddoppiare ma fallisce da distanza ravvicinata. Al 25' corner dalla sinistra, presa difettosa di Berengan; la ribattuta di testa di Mazzotta termina sul fondo.

Nel finale le cose si complicano per l'Ovadese. Si fa male all'inguine Motta costretto a uscire. Echimov si fa espellere per uno sgambetto sotto gli occhi dell'arbitro a Monaco.