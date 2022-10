Autori al vento, letteratura e musica nel Castello

TAGLIOLO - Una domenica dedicata alla letteratura quella in programma a Tagliolo. Il Castello Pinelli Gentile ospiterà la prima edizione di “Autori al vento – Crocevia letterario”. Il concorso tra aspiranti autori si è trasformato in una vera e propria fiera in cui sedici case editrici indipendenti incontreranno scrittori in erba che proporranno i loro lavori. La manifestazione si aprirà alle ore 10 e si chiuderà alle ore 20.

Concorso e temi

Saranno inoltre premiati i primi tre classificati al concorso Poesia inedita (Pier Paolo Pracca di Acqui Terme, Giovanni Bottaro di Pisa e Maria Teresa Montanaro di Canelli) ed e Racconto inedito (Gabriele Andreani di Pesaro, Erika Arlian di Verrayes (AO) Roberto Marchetti di Ferrara) con tema "Il viaggio". “Abbiamo deciso – racconta Margherita Gestro, membro del comitato organizzatore – di dare a chi coltiva il sogno di pubblicare, la possibilità di realizzarlo.

Approfondimenti

Gli eventi letterari saranno due, alle ore 11 nella Sala della Bigattiera "Di libro in libro, la vita" omaggio a Camilla Salvago Raggi, Beppe Fenoglio e Marcello Venturi che vedrà la partecipazione di Stefano Verdino, Professore all’Università di Genova e Daniele Cerrato, Assessore alla Cultura del comune di San Benedetto Belbo e figlioccio dello scrittore Beppe Fenoglio. L’iniziativa vede la partecipazione dell’Accademia Urbense di Ovada e sarà moderata dalla Professoressa Luciana Repetto, dirigente dell’Istituto “S.Caterina” Madri Pie di Ovada.

Alle ore 16,15, nella Sala d'Armi, "Ghe rivarem a baita?" dove il giornalista Piero Badaloni intervisterà Gianni Rigoni Stern, figlio di Mario Rigoni Stern. A seguire la proiezione del video "La transumanza della pace" di Roberta Biagiarelli.

Parole e musica

Ci saranno anche due importanti momenti musicali che si terranno entrambi nella Sala della Bigattiera: alle 14,30 "Sognai talmente forte" reading concerto di e con Massimo Bubola, musicista, poeta e scrittore il cui nome è legato ad alcune delle più note e amate canzoni di Fabrizio De André. Alle 18 "Tagliolo, ci son stato con Bonetti" che vedrà protagonista Vittorio Bonetti, cantautore e noto cantore nelle feste dell’Unità su e giù per l’Italia, e la sua Band nello spettacolo musicale "Viaggi e Miraggi". Ingresso e partecipazione agli eventi saranno gratuiti. All’ingresso si potranno acquistare i biglietti della lotteria indetta dal Comitato pro “Autori al Vento” con numerosi interessanti premi.

L’iniziativa vede la partecipazione dell'Associazione Culturale “Castello di Tagliolo”, del CCRT Tagliolese, del Comune di Tagliolo Monferrato e della Biblioteca Comunale “Nelson Mandela” e la sponsorizzazione da parte di numerose realtà del territorio.