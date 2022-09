Touring Club: a Trisobbio c’è la caccia ai tesori arancioni

TRISOBBIO - Sono cento i borghi italiani coinvolti nella “Caccia al Tesoro” organizzata dal Touring Club Italiano nei luoghi insigniti della “Bandiera arancione”. Tra questi c’è anche Trisobbio che ospiterà l’iniziativa domenica 2 ottobre. Un gioco a squadre, l’iscrizione dev’essere fatta attraverso il sito del Touring Club, la scusa per andare alla scoperta di un borgo molto suggestivo che da tempo ha puntato molto della sua politica di sviluppo su accoglienza e vocazione turistica.

L'iniziativa scatterà ufficialmente da via Mazzini, di fronte all'Osteria "Da Nanu". L’evento si svolgerà dalle ore 13.00 alle 18.00. La bandiera arancione è stata assegnata nel corso del 2021 a compimento di un lungo percorso che ha portato Trisobbio a compiere scelte orientate in questo senso, l’acquisto del castello, il potenziamento della piscina.