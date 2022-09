Multe e sanzioni: la Polizia Municipale invia le lettere ai morosi del 2019

OVADA - Potrebbe essere arrivata dopo tre anni la resa dei conti per chi ha ricevuto una multa nel 2019 e non l’ha pagata. La fase dell’avviso bonario con la quale è possibile sanare posizioni debitorie dovute a dimenticanze e sviste si è già conclusa. Ora la Polizia Municipale di Ovada ha deciso di passare alle maniere più decise.

Sono infatti stati approvati qualche giorno fa i ruoli esecutivi, poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate per la riscossione in un’unica rata. La somma complessiva da recuperare ammonta a 106.749,14 euro. L’esperienza insegna che ben difficilmente l’obiettivo sarà raggiunto. Lo storico della Polizia Municipale testimonia di come la percentuale di recupero oscilli ogni anno tra il 25 e il 33% nel migliore dei casi.

Sanzioni più diffuse

Le sanzioni più diffuse, tra quelle contestate degli agenti, sono il divieto di sosta molto diffuso su parecchi marciapiedi della città anche in punti in cui si impedisce il transito a persone con difficoltà motorie, l’eccesso di velocità rilevato attraverso sessioni specifiche di controllo con i Velo Ok in via Molare e via Rocca Grimalda in presenza della pattuglia.

La gran parte delle comunicazioni sono dirette in provincia di Alessandria, e quindi rivolte a cittadini di Ovada. In misura minore è presente la provincia di Genova. A seguire altre aree, in particolare del nord ovest.