Federico Buffa, il nuovo monologo per il Teatro Comunale

OVADA - Un lungo inseguimento si coronerà martedì 6 settembre. Di fatto sarà l’anteprima della stagione teatrale che si svilupperà nei mesi successivi. Un protagonista di tutto rispetto approva al Teatro Comunale di Ovada, ora intitolato a Dino Crocco. Si tratta di Federico Buffa (foto), volto di primo piano del panorama giornalistico e personaggio di spettacolo e intrattenimento a tutto tondo con i suoi monologhi teatrali. Sul palco ovadese Buffa porterà I diavoli di Zonderwater, la storia dei prigionieri italiani in Sud Africa tra il 1941 e il 1947.



Già in televisione

In versione televisiva il monologo è già stato proposto lo scorso maggio sui canali Sky. Erano soldati nel pieno della giovinezza. Il punto di partenza è l’opera di Carlo Annese, pubblicata da Mondadori Libri per Sperling & Kupfer. Di quei ragazzi Buffa traccia le esperienze e le storie, il complicato intreccio di vicende che li ha portati a essere rinchiusi nel campo di Zonderwater, il più popoloso della Seconda Guerra Mondiale, un paesaggio lunare, arido e bersagliato dai fulmini. E la salvezza arrivò anche con lo sport: un campionato di calcio vissuto con tale passione da trasformare in divi i più bravi fra i prigionieri. Gare di scherma, atletica, ginnastica, incontri di boxe. Sul palco Buffa è accompagnato dalla fisarmonica di Max De Aloe. Lo strumento sottolinea i momenti più intensi di una storia fatti di speranza e sofferenza, la scuola di vita che sullo sfondo dell’orrore della guerra insegna come solidarietà ed empatia possano svilupparsi anche tra fazione, almeno idealmente, in contrapposizione tra loro. Il biglietto (18 euro) è in vendita sul canale Mailticket.