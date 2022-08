Il mercatino per Ferragosto

OVADA - Rappresenta oramai l’appuntamento tradizionale per il Ferragosto ovadese. Un evento nel quale è piacevole “perdersi”, fra bancarelle che sembrano trasportate da un altro tempo e oggetti di cui si inizia a perdere la memoria. Si animerà dalle prime luci del mattino il “Mercatino dell’Antiquariato”, organizzato dalla Pro Loco di Ovada.

Gita fuoriporta

Sono tanti i visitatori che non rinunciano a una “scappata” nel centro storico ovadese. Quest’anno ci sarà anche un motivo in più: le bancarelle posizionate nella “nuova” piazza Garibaldi tirata a lucido. Sfruttando la “tregua” estiva la Pro Loco è sempre riuscita a organizzare l’appuntamento di metà agosto anche negli ultimi due anni fortemente segnati da limitazioni e divieti. Le bancarelle degli espositori abbracceranno, come di consueto, tutto il centro storico: da piazza XX Settembre ai Cappuccini, da piazza Garibaldi a piazza San Domenico. E poi ancora piazza Mazzini e lungostura Oddini. Tra la merce in esposizione mobili e oggettistica d’epoca, libri e dischi in vinile oramai introvabili. Gli espositori, grazie al continuo e attento lavoro dello Iat di via Cairoli, arrivano da tutto il nord Italia.

Calendario completo

Il 2022 ha riportato la situazione alle modalità abituali. Sono infatti otto gli appuntamenti con la manifestazione che anima la città nel corso di feste e ricorrenze. L’edizione di Ferragosto è tradizionalmente quella più partecipata assieme a quella di Pasquetta, la prima di ogni anno. Gli altri appuntamenti per l’anno in corso sono in programma nella prima domenica di ottobre, il 1° novembre (giorno di Santi) e l’8 dicembre per l’Immacolata.