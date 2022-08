Torna la fiaccolata di San Lorenzo

OVADA - Luci e colori di mezza estate. La suggestione del cielo stellato. Va in scena questa sera la tradizionale fiaccolata di San Lorenzo organizzata dal Cai di Ovada. Il ritrovo presso piazza Nervi, con ritrovo alle 19.30, è il preludio al percorso oramai tradizionale che porta fino alla sommità della frazione nella val d'Orba, tra vigne e panorami dell'Ovadese. Iniziativa organizzata in collaborazione con l'Enoteca che, in occasione dell'edizione 2022 di "Calici di stelle", allestirà un ristoro finale. Richieste per la partecipazione, scarpe adatte per il trekking e una luce frontale.