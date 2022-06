Casa di Carità: al via il ritiro dei libri al "Centro del Riuso"

OVADA - Libri di testo utilizzati alle medie e alle superiori, vocabolari, zaini, astucci e strumenti per il disegno. La prima fase della raccolta, iniziata l'8 giugno scorso, è terminata in concomitanza con San Giovanni. Ora per il "Centro del Riuso" dei volumi e di tutto ciò che concerne il mondo scolastico si apre ufficialmente un nuovo capitolo.

A partire da questa mattina (martedì 28 giugno), infatti, è possibile sia portare i libri sia ritirarli, sempre nel periodo compreso fra le ore 9.00 e le 12.00 e le 15.00 e le 17.00. Il progetto, elaborato dal Gruppo Green Economy Ovada in collaborazione con la Casa di Carità “Arti e Mestieri”, proseguirà esclusivamente nelle giornate di martedì, con l'ultima data prevista all'inizio di settembre (nel mese di agosto la scuola resterà chiusa, ndr).

I primi trenta studenti che si presenteranno stamattina presso la scuola di via Gramsci per consegnare del materiale scolastico (destinato, per l'appunto, al riutilizzo e al riciclo), peraltro, avranno la possibilità di aggiudicarsi un biglietto giornaliero per il festival (targato "Noi ci siamo") che si terrà all'interno dell'impianto polisportivo del Geirino il prossimo 16 luglio.