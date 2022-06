A26: quattro giorni senza cantieri per San Giovanni

OVADA - Prenderà il via nel primo pomeriggio (a partire dalle ore 14.00) di domani, venerdì 23 giugno, lo smontaggio dei principali cantieri autostradali dislocati lungo le tratte liguri di competenza di Aspi (tra cui l'A26), Autofiori e Salt. Lo ha stabilito il tavolo di confronto tra Regione Liguria e le concessionarie autostradali che, in vista della festa del Santo patrono di Genova, hanno concordato per questa nuova modifica al "Piano di ammodernamento della rete autostradale ligure" (sottoscritto anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ndr).

Rispetto alle scorse (e alle prossime) settimane, dunque, il provvedimento entrerà in vigore con un giorno di anticipo, a fronte dell'annunciata ripresa degli interventi a partire dalle ore 12.00 di lunedì 27 giugno. «È l’ultima decisione assunta dal tavolo tecnico – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone - dopo l’ultimo stop alle lavorazioni per le festività pasquali, per la festa del 2 giugno e per tutti i fine settimana successivi. Mi sembra molto positivo questo ulteriore sforzo che si sta compiendo e molto significativi gli sforzi che si continua a compiere soprattutto nel tratto tra Savona e Ventimiglia».