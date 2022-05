Bancarelle e Ferrari per il ritorno della Fiera di Santa Croce

OVADA - Saranno collocate nel centro storico della città, da piazza XX Settembre, via Torino, via Piave e via Fiume, le oltre cinquanta bancarelle della "Fiera di Santa Croce", in programma nel prossimo fine settimana. L'appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 maggio, a partire dalle ore 8.00 e fino alle 19.00.

Per tutta la durata dell'evento - organizzato, come da tradizione, dalla "Procom" - si potranno trovare capi di abbigliamento e accessori dalle borse ai portafogli, fiori, piante e articoli da giardinaggio e ferramenta. Oltre ai punti di ristoro saranno presenti anche i banchi di prodotti tipici piemontesi (e non solo), con salumi e formaggi, miele, dolciumi e caramelle. Spazio anche alle calzature, biancheria per la casa e intimo, otre ai casalinghi e accessori d’arredo casa, gadget e articoli di artigianato.

La grande novità di questa edizione è rappresentata da “Ovada in Rosso”, il raduno di Ferrari e auto d’epoca organizzato dalla sezione di Novi Ligure della Scuderia Ferrari Club che, dalle ore 10.00 alle 15.00 di domenica prossima (15 maggio), faranno tappa in via Fiume, proprio davanti alle scuole.