Lions: focaccino "benefico" per l'area giochi del Pertini

OVADA - Le cuoche stanno scaldando gli “attrezzi del mestiere”. È in programma dalle 19.30 di sabato 7 maggio presso il salone del San Paolo di corso Italia la cena di beneficenza organizzata dal Lions Club Ovada. Obiettivo della serata proseguita nella raccolta fondi avviata lo scorso ottobre per l’acquisti di giochi inclusivi da installare all’interno del parco Pertini di via Cairoli.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Saoms di Costa d’Ovada che proporrà il classico focaccino (farcito con salumi e formaggi) molto apprezzato per anni nell’ambito di “Costa Fiorita”. Nel corso della serata, inoltre, verrà servito lo stinco con patate, mentre il dolce sarà realizzato da Luca Marenco, rinomato chef gelatiere nonché socio dell’associazione.

Un'area inedita per la provincia

«I giochi inclusivi - spiegano dal Lions Club - sono già in fase di produzione. Attrezzare il Pertini con quest’area significherebbe fare del parco uno spazio completamente nuovo, il primo di questo tipo nella nostra provincia».

Per le informazioni sulla serata è possibile contattare il numero 339 7183084 oppure rivolgersi alla Gelateria Lung’Orba.