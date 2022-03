OVADA - Infortunio oggi a Ovada: le condizioni del 77enne di Masone sono gravi. L'uomo è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Alessandria. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai Carabinieri e allo Spresal.

Nei giorni scorsi, nella fascia di rispetto tra l'autostrada e la ferrovia era in atto un intervento di pulizia. L'uomo si è recato sul posto e ha chiesto all'impresa che stava lavorando se poteva tirar via lui stesso gli alberi più piccoli. Gli sarebbero serviti per fare un po' di legna da ardere. La risposta è stata positiva, anche perché quella è una zona, di fatto, senza un proprietario.

Il 77enne si è recato sul posto oggi. Mentre era al lavoro, però, una delle piante è finita su un palo dismesso della luce, le cui condizioni erano precarie. Quella struttura, crollando, lo ha colpito. L'anziano ha riportato lesioni gravissime.

ORE 18.32 - Grave incidente sul lavoro oggi intorno alle 17 a Ovada. Un uomo di 77 anni ha subito un trauma da schiacciamento ed è stato trasportato in codice rosso dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Alessandria. Sul posto anche i carabinieri e gli operatori dello Spresal.

Seguono aggiornamenti.