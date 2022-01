Bandi Gal, via agli incontri sul territorio

ALESSANDRIA - Parte oggi da Ovada la serie di tre incontri organizzati dalla Regione Piemonte per illustrare i nuovi bandi Gal finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale.

In particolare, gli uffici del Gal Borba che ha sede a Ponzone e rappresenta 58 comuni del basso Alessandrino hanno allestito confronti con popolazione e tecnici per raccontare i contenuti dei bandi di Progetti Integrati e di quello Feasr Psr, che mirano al sostegno in forme diverse alle varie attività nelle zone rurali marginali. Agli appuntamenti sanno presenti, oltre ai tecnici che illustreranno le singole misure, il presidente Gian Marco Bisio e l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, l' acquese Marco Protopapa (foto sotto).

"Questa tipologia di aiuti ha dato sempre importanti sostegni ai territori, stimolandoli nella creazione e nel miglioramento delle attività - dichiara l'assessore - Oggi, in questo periodo di transizione del Psr, abbiamo la possibilità di replicarli in modo anche celere, invogliando le aziende a parteciparvi in modo sinergico a dimostrazione dell' importanza di unire le forze per proporre progetti vincenti".

Il primo incontro si svolgerà dunque oggi alle 15 all'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, mentre i prossimi si terranno mercoledì 26 gennaio alle 18 nella Sala Convegni del Castello di Monastero Bormida (presente pure il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso) e lunedì 7 febbraio alle 15 nella Sala Convegni ex Kaimano ad Acqui Terme.