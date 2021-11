Vino a Tartufi, a spasso tra le bellezze della città

OVADA - A definirla una "grande giornata" sono stai in primis i tartufai che hanno animato la fiera mercato accanto alla sede dell'Enoteca Regionale. Pur in un'annata difficile, l'effluvio di tartufo ha inondato l'area accanto a via Torino, un gradito biglietto da visita per molti visitatori di "Vi. Ta. - Vino e e Tartufi".

Ripartire insieme

"Mai acronimo (Vi. Ta.) è stato più azzeccato per una manifestazione". Così il sindaco Paolo Lantero ha commentato l'iniziativa al momento dell'inaugurazione. "La giornata di oggi è un rilancio, non solo della manifestazione degli ultimi anni - ha proseguito - Ci ha lavorato una squadra importante, un grande impegno per tutti". Tra gli stand prodotti tipici dell'agricoltura locale e proveniente dal nord Italia. Protagonista assoluto il vino del territorio, proposto dai produttori negli angoli più suggestivi del centro storico. E i visitatori sono accorsi, le vie del centro si sono riempite di appassionati arrivati per degustare prodotti, scoprire le storie che li accompagnano.

Taglio del nastro per "Vino&Tartufi" L'iniziativa organizzata dalla Pro Loco e dall'Enoteca di Ovada

Storia e cultura

In mostra anche il patrimonio architettonico. In mattinata dallo Iat è partito il giro turistico classico, tra le vie e i caruggi del centro storico. Al pomeriggio le due ascese sulla sommità del campanile dell'Assunta, la vera "chicca" offerta per la giornata. A raccontare tutto giornalisti e blogger, convocati per l'occasione dall'Enoteca Regionale per diffondere immagini della bellezza della città.