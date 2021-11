Degustazioni e un menù tipico locale per "Vino&Tartufi"

OVADA - Le eccellenze enogastronomiche e culinarie del territorio saranno presenti anche in altre zone della città, ma questa, forse, è in assoluto la parentesi più golosa di un fine settimana interamente dedicata al gusto. Sempre nella giornata di domenica (21 novembre), infatti, i produttori locali di norma situati in vico chiuso San Francesco per il mercato del sabato daranno vita a un’edizione speciale de “La corte dei contadini” in piazza San Domenico tra le 10.00 e le 17.00.

«Serviremo - spiega Luca Ravera tra i coordinatori dell’iniziativa e titolare de “La spira” di Tagliolo Monferrato - la polenta accompagnata con i formaggi realizzati dai produttori della zona (Isidora e Lavagè, ndr) oppure con le "Chiocciole Divine" (lumache brasate con il dolcetto di Ovada)».

Il menù sarà completato con una degustazione di formaggi, accompagnati con il miele e con la marmellata (realizzate, anche in questo caso, da alcune attività del territorio), e con un minestrone tipicamente autunnale. Le pietanze saranno accompagnate, per chi lo vorrà, dalla birra artigianale di "Molare's". A dare una mano i volontari del CCRT di Tagliolo.